NVIDIA RTX 3060 стала самой популярной видеокартой в мире

Видеокарты на графических процессорах NVIDIA продолжают доминировать на рынке — если верить статистике игровой платформой Steam, модель RTX 3060 является ведущим выбором среди геймеров. Здесь стоит отметить, что Steam — основная платформа для ПК-геймеров с общим числом активных пользователей в месяц в размере 150 миллионов человек и максимальным одновременным онлайном в 34 миллиона игроков. Это, безусловно, самая крупная игровая платформа с наибольшим количеством игр, и чтобы иметь свежую статистику, каждый месяц Steam проводит сбор статистики относительно аппаратных и софтверных комплектующих компьютеров пользователей, в котором участвуют миллионы игроков.

Судя по этой статистике, уже много лет NVIDIA и Intel остаются доминирующими игроками на платформе Steam, и это почти не изменилось по состоянию на март 2024 года. Согласно последним данным, 78% игровой аудитории использует графические процессоры NVIDIA, за которыми следуют 14,64% графических процессоров AMD и 7,24% графических процессоров Intel (здесь львиную долю занимают интегрированные видеокарты, а не дискретные). Интересно, что большинство (93,76%) игроков теперь имеют графический процессор, совместимый с DirectX 12, что крайне важно для разработчиков видеоигр. Лидером среди этих видеокарт является NVIDIA GeForce RTX 3060 — доля этой видеокарты составляет 6,92%. На втором месте расположилась куда менее производительная модель — она просто наиболее доступна на рынке.
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