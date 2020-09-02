NVIDIA RTX 3080 очень мощная

Вчера представители компании NVIDIA официально представили свои новые видеокарты, которые должны в ближайшем будущем стать настоящим прорывом на рынке. Дело в том, что некоторые издания уже получили первые модели видеокарт для проведения тестов и оказалось, что видеокарта RTX 3080 мощнее в два раза, чем RTX 2080. Это действительно впечатляющий прирост производительности, особенно если учитывать, что компания уже достаточно длительное время не говорила о заметных приростах мощности своих видеокарт. Более того, стоит отметить, что новая модель стоит всего 699 долларов, тогда как предыдущий флагман обходился в 1200 долларов, что делает новинку еще более привлекательной. Вопрос только в том, когда модели от партнеров попадут в продажу.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3080
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