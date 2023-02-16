NVIDIA RTX 4090 оказалась мощнее RTX 6000

Пользователи привыкли говорить о том, что видеокарты игрового сегмента плохо подходят для выполнения различных рабочих задач, моделирования, науки и так далее. Однако сегодня у нас появились реальные тесты видеокарты RTX 4090, которая буквально уничтожила видеокарту RTX 6000 в моделировании при создании концепта. При этом стоит отметить, что RTX 4090 стоит 1599 долларов, тогда как RTX 6000 продают за 6800 долларов, то есть почти в четыре раза дороже. Это вызвало массу вопросов у пользователей, которые ожидали, что данная видеокарта для рабочих задач будет обладать просто безумным набором преимуществ и будет легко отбивать свои деньги. Впрочем, стоит сразу уточнить некоторые важные моменты, на которые многие почему-то закрыли глаза.

Дело в том, что один сценарий использования, естественно, не говорит нам о полном доминировании видеокарты, потому что есть множество других сценариев, в которых RTX 6000 обладает даже большей производительностью и она выше в разы. Также хотелось бы напомнить, что купить RTX 4090 за 1599 долларов не выйдет при всём желании, потому что эта видеокарта стоит гораздо дороже. Это тоже стоит понимать, хотя разница в стоимости этих моделей всё равно просто безумная и отменить факта, что RTX 4090 хотя бы в чём-то лучше тоже нельзя. Вероятно, производитель настолько перестарался в данном направлении, что просто игровая видеокарта уже вышла на уровень профессиональных инструментов для работы с графикой и вычислениями.
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