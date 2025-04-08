NVIDIA RTX 5060 Ti появилась в документах ритейлеров

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 появились в отгрузочных документах, подтвердив, что они действительно будут оснащены видеопамятью GDDR7 и 128-битной шиной. Так как сама NVIDIA пока не раскрыла подробностей о графических адаптерах 60-й серии поколения RTX 50, утечки остаются основным источником информации, и любые мелочи в данном случае имеют значение. Согласно информации ресурса VideoCardz, модели RTX 5060 с маркировкой PG152 и графическим процессором GB206 были замечены в отгрузках крупного ритейлера. Эти документы подтверждают, что компания планирует выпустить сразу три модификации RTX 5060, включая версии с 8 и 16 ГБ видеопамяти у модели Ti.

Хотя сама шина памяти видеокарт осталась без изменений по сравнению с предыдущим поколением, главное улучшение заключается в переходе на память GDDR7. Это позволит поднять пропускную способность до 448 ГБ/сек — прирост примерно на 55% по сравнению с RTX 4060 Ti. Именно за счёт нового типа памяти ожидается рост производительности, однако решающим фактором для успеха всей линейки станет то, какую производительность за доллар смогут предложить эти карты, особенно с учётом высокой конкуренции в бюджетном сегменте. RTX 5060 Ti будет доступна в вариантах с 8 и 16 ГБ видеопамяти и потреблением 180 Вт. Более доступная RTX 5060 получит 8 ГБ памяти GDDR7 и 3840 CUDA-ядер. Рост производительности по сравнению с RTX 4060 будет ощутим, опять же, благодаря новой памяти, но данных о ценах пока что нет.
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