NVIDIA RTX 5060 для ноутбуков будет мощнее RTX 4070

Конечно, пока что нет весомых доказательств в поддержку этой информации, но инсайдер ранее не раз весьма точно предсказывал характеристики будущих аппаратных решений производителя. И если эти данные верны, RTX 5060 сможет запускать большинство игр на ультра-настройках графики в разрешении 1080p и обеспечивать стабильные 60 FPS даже в 1440p (если речь идёт про менее требовательные проекты). Тем не менее, у карты могут быть ограничения, которые огорчат потенциальных покупателей. Например, RTX 5060, по данным инсайдеров, получит всего 8 ГБ видеопамяти, как и её предшественник. Кроме того, видеокарта, вероятно, будет оснащена памятью GDDR7 на 128-битной шине, что схоже с конфигурациями RTX 4060 и 4070 для ноутбуков. Это в определённом смысле сковывает возможности пользователя в играх.