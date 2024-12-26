NVIDIA RTX 5060 для ноутбуков будет мощнее RTX 4070

Мобильная версия NVIDIA RTX 5060, по информации инсайдеров, сможет конкурировать с текущей RTX 4070 для ноутбуков, обеспечивая высокий уровень производительности в игровых моделях нового поколения. Да, стоит напомнить, что графические процессоры семейства NVIDIA Blackwell выйдут не только для настольных ПК, но и для ноутбуков. Более того, несмотря на многочисленные утечки, касающиеся десктопных версий видеокарт, данных о мобильных вариантах пока что крайне мало — их практически нет на самом деле. Но сегодня инсайдер под ником Golden Pig Upgrade заявил, что производительность мобильной RTX 5060 будет сопоставима с RTX 4070 предыдущего поколения.

Конечно, пока что нет весомых доказательств в поддержку этой информации, но инсайдер ранее не раз весьма точно предсказывал характеристики будущих аппаратных решений производителя. И если эти данные верны, RTX 5060 сможет запускать большинство игр на ультра-настройках графики в разрешении 1080p и обеспечивать стабильные 60 FPS даже в 1440p (если речь идёт про менее требовательные проекты). Тем не менее, у карты могут быть ограничения, которые огорчат потенциальных покупателей. Например, RTX 5060, по данным инсайдеров, получит всего 8 ГБ видеопамяти, как и её предшественник. Кроме того, видеокарта, вероятно, будет оснащена памятью GDDR7 на 128-битной шине, что схоже с конфигурациями RTX 4060 и 4070 для ноутбуков. Это в определённом смысле сковывает возможности пользователя в играх.