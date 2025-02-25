NVIDIA RTX 5080 тоже оказались бракованными

Берраондо также отметил, что никакие другие видеокарты Nvidia не пострадали, включая готовящуюся к выходу RTX 5070. Более того, проблема уже устранена в новых партиях, так что переживать не стоит. «Мы выявили редкий дефект, затрагивающий менее 0,5% видеокарт GeForce RTX 5090 / 5090D, RTX 5080 и 5070 Ti. У пострадавших видеокарт на один ROP-блок (растровый процессор) меньше, чем заявлено. В среднем это снижает графическую производительность на 4%». Хотя затронутое количество видеокарт невелико, учитывая небольшие поставки серии RTX 50, этот случай добавляет ещё один пункт в список проблем, с которыми сталкиваются новые графические процессоры NVIDIA. К счастью, компания обещает бесплатную замену бракованных карт, что хоть немного сгладило ситуацию.