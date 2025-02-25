NVIDIA RTX 5080 тоже оказались бракованными

Ранее NVIDIA уже признала, что некоторые видеокарты серии RTX 50 столкнулись с редкой производственной проблемой, из-за которой у них оказалось меньше блоков рендеринга, чем было заявлено. Это привело к небольшому снижению производительности. Изначально компания назвала три затронутые модели — RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti. Однако теперь NVIDIA подтвердила, что та же проблема затронула и RTX 5080. «В ходе дополнительного расследования мы выяснили, что ранние партии видеокарт GeForce RTX 5080 также пострадали от этой проблемы. Пользователи, столкнувшиеся с данным дефектом, могут обратиться к производителю карт для замены» — заявил директор глобального PR-отдела GeForce Бен Берраондо.

Берраондо также отметил, что никакие другие видеокарты Nvidia не пострадали, включая готовящуюся к выходу RTX 5070. Более того, проблема уже устранена в новых партиях, так что переживать не стоит. «Мы выявили редкий дефект, затрагивающий менее 0,5% видеокарт GeForce RTX 5090 / 5090D, RTX 5080 и 5070 Ti. У пострадавших видеокарт на один ROP-блок (растровый процессор) меньше, чем заявлено. В среднем это снижает графическую производительность на 4%». Хотя затронутое количество видеокарт невелико, учитывая небольшие поставки серии RTX 50, этот случай добавляет ещё один пункт в список проблем, с которыми сталкиваются новые графические процессоры NVIDIA. К счастью, компания обещает бесплатную замену бракованных карт, что хоть немного сгладило ситуацию.
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