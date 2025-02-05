NVIDIA RTX 5090 продают за 9100 долларов

Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 5090 столкнулась с огромным спросом по всему миру, что привело к резкому росту цен. Например, на Тайване данная видеокарта продаётся за невероятные 9100 долларов. Стоит отметить, что изначально было известно, что поставки GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будут ограничены. Первая партия была весьма небольшой, а NVIDIA в этот раз выбрала лишь определённых ритейлеров для реализации стартового запаса, усложнив ситуацию для обычных покупателей. В таких условиях спекулянты воспользовались моментом — по данным журналистов, на Тайване RTX 5090 сейчас продаётся по цене до 300000 тайваньских долларов или 9100 американских долларов, то есть в пять раз дороже официальной цены.

При этом Тайвань является важным рынком для NVIDIA, и если там наблюдаются такие сложности, можно предположить, что ситуация в других странах ещё хуже. Кроме того, сообщается, что на весь Тайвань было поставлено всего несколько единиц RTX 5090 — из-за празднования Китайского Нового года следующая партия поступит в продажу значительно позже. В США ситуация схожая — eBay заполонили перекупщики, предлагающие видеокарту по завышенным ценам. Помимо этого, встречаются подозрительно дешёвые предложения, что в текущих реалиях крайне маловероятно. В таких условиях пользователям рекомендуется проявлять осторожность и приобретать видеокарты только у официальных ритейлеров, избегая сомнительных сделок. Шанс нарваться на жуликов слишком высокий.
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