NVIDIA RTX 6000 официально поступила в продажу за 7000 долларов

Многие пользователи пристально следят за тем, что компания NVIDIA выпускает на рынке видеокарт, так как ситуация там сейчас довольно странная, мягко скажем. Но стоит напомнить, что компания выпускает не только игровые видеокарты, но и решения для рабочих станций, которые приносят даже больше денег, чем игровые решения. Например, сегодня в продажу поступила видеокарта NVIDIA RTX 6000, которая оборудована 48 ГБ встроенной видеопамяти и стоит при этом 7000 долларов. Это внушительная цена, безусловно, но производитель отмечает, что за эти деньги пользователь получает безумную производительность, которая оправдывает эти деньги. И, видимо, на самом деле так и есть, потому что спрос на модель очень высокий по всему земному шару.

Данная видеокарта предназначена для пользователей, которые активно работают с графическим контентом самого разного рода. Например, делают объёмные макеты чего-либо, занимаются архитектурой или чем-то в таком духе. Вариантов на самом деле огромное множество, даже в научных целях эти видеокарты активно применяются. Так что цена в 7000 долларов выглядит весьма оправданной, особенно если учитывать, что потенциальные покупатели новинки отбивают её цену в работе буквально за один рабочий месяц. Будет интересно посмотреть на тесты данной видеокарты, когда они появятся, но выглядит решение более чем привлекательным, особенно если вы пользователь с широким набором софта для работы с тяжёлой графикой в высоком разрешении.
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