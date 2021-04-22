NVIDIA RTX A5000 и NVIDIA RTX A4000 являются ключевой опорой для линейки оборудования PNY

Архитектура NVIDIA Ampere - основана на мощности NVIDIA RTX и является следующим поколением ускорения визуальных вычислений. Графические процессоры NVIDIA RTX A5000 и RTX A4000 быстро станут ключевыми решениями для профессионалов благодаря RT ядрам второго поколения, реализующим улучшенную трассировку лучей в реальном времени. Тензорные ядра третьего поколения обеспечивают значительное повышение производительности вычислений с ускорением AI - некоторые без изменений кода. Все это в сочетании с более эффективными ядрами CUDA обеспечивает чрезвычайно эффективное, фотореалистичное и кинематографическое качество графики, значительно ускоряет симуляции CAE FP32 и значительно увеличивает возможности приложений, использующих искусственный интеллект и требующих ускорения от графического процессора.

NVIDIA RTX A5000 имеет 64 RT ядра второго поколения, 256 тензорных ядер третьего поколения и 8192 ядра CUDA в сочетании с 24 ГБ графической памяти GDDR6 ECC (48 ГБ с NVLink). NVLink позволяет объединить память графического процессора и производительность масштабирования, а поддержка аппаратной синхронизации (дополнительная карта расширения) позволяет создавать массовые автоматизированные виртуальные среды (CAVE), интерактивные системы цифровых вывесок, прямые трансляции, цифровые виртуальные студии и производственные линии рендеринга, визуализации и имитации кластеров. RTX A5000 поддерживает AR/VR/XR и легко работает с устройствами HMD (Head Mounted Display) последнего поколения.

NVIDIA RTX A4000 - это высокопроизводительный однослотовый графический процессор для профессионалов с трассировкой лучей в реальном времени, вычислениями ускоряемыми AI и высокопроизводительной графикой для настольных ПК. RTX A4000, построенный на архитектуре NVIDIA Ampere, сочетает в себе 48 RT ядер второго поколения, 192 тензорных ядра третьего поколения и 6144 ядра CUDA с 16 ГБ графической памяти GDDR6. RTX A4000 позволяет вам построить светлое будущее, работая с ведущей в отрасли технологией аппаратной синхронизации от NVIDIA, поддерживаемой непревзойденной экосистемой независимых поставщиков программного обеспечения и подготовленной для поддержки AR/VR/XR. Эта карта идеально дополняет модели NVIDIA RTX A5000 и RTX A6000, обогащая семейство профессиональных графических продуктов NVIDIA архитектурой Ampere.

"PNY стремится решать общие задачи производственных процессов 3D в различных отраслях, а графические процессоры NVIDIA RTX A5000 и NVIDIA RTX A4000 являются ключевой опорой для линейки оборудования PNY", сказал Стивен Канер, вице-президент по продажам и маркетингу. «Когда продукты NVIDIA RTX, основанные на архитектуре Ampere, в сочетании с непревзойденными решениями, такими как NVIDIA Omniverse, определяющие производственные процессы в 3D или NVIDIA Clara для здравоохранения, поддерживаются творческими способностями сообщества разработчиков программного обеспечения ISV, оказывается, что NVIDIA RTX безусловно, лучший выбор для профессионалов, нацеленных на свою лучшую работу в жизни."

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX A5000 и NVIDIA RTX A4000
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