NVIDIA должна завершить приобретение Arm к следующей неделе

Разработчик графического процессора (GPU) NVIDIA Corporation находится на завершающей стадии приобретения британской компании Arm Technologies, занимающейся производством микросхем.

Сделка сейчас оценивается в 40 миллиардов долларов, что меньше, чем в предыдущих отчетах, в которых утверждалось, что генеральный директор Softbank Масаеши Сон требовал примерно 52 миллиарда долларов за разработчика микросхем.

NVIDIA и Arm вели эксклюзивные переговоры о приобретении в течение последних нескольких недель, и дело может быть закрыто уже на следующей неделе, при условии, что переговоры не сорвутся. Стоимость сделки составит от 40 до 45 миллиардов долларов, по слухам сети, компания NVIDIA заплатит как наличными, так и акциями.

Приобретая Arm, NVIDIA сможет резко расширить масштабы своей текущей деятельности. В то время как в настоящее время компания разрабатывает и продает графические процессоры для персональных компьютеров, корпоративных приложений и клиентов из автомобильной промышленности, NVIDIA сможет выйти на обширный рынок смартфонов. Комбинируя эти процессоры со своими графическими процессорами, NVIDIA сможет предоставить своим клиентам универсальное целостное решение, которое позволит компании продвигать свои высокопроизводительные графические процессоры для потенциальных новых клиентов и в результате увеличить проникновение на рынок.