NVIDIA готовит GeForce GTX 1060

Появилась информация о том, что компания NVIDIA готовится к релизу новой видеокарты GeForce GTX 1060. Пока что это только слух, но рынок видеокарт не так интересен, как рынок смартфонов, так что слухи здесь чаще всего оказываются правдивыми. Новая видеокарта получит 5 гигабайт встроенной памяти. Напомню, у оригинальной карты памяти 6 гигабайт, у младшей версии 3 гигабайта и немного урезаны ядра. Новинка же позволит уменьшить немного стоимость продукта, хотя CUDA ядер будет столько же, сколько и у старшей модели. И, данная карта ориентируется на рынок Китая, где недорогая и мощная карта сможет покорить рынок намного проще и быстрее конкурентов. Так что, ждем релиза и будем тогда говорить о возможностях продукта и ценнике. Сейчас же новинка кажется весьма интересной хотя бы из-за того, что такого еще не делали.