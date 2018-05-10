NVIDIA готовит GeForce GTX 1180

2018-05-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - GeForce GTX 1180; [109]
В сети уже ходят слухи о характеристиках новой видеокарты GeForce GTX 1180, которую NVIDIA вроде как должна в ближайшее время продемонстрировать. Мы пока не можем говорить с уверенностью о данных характеристиках, так как официально никто ничего не заявлял. Слухи в этой области могут слишком сильно отличаться от реальности, так что советуем подождать официального анонса и только потом уже говорить о возможностях новых карт. С другой стороны, ожидать какого-то глобального прорыва я бы не стал, видеокарты сейчас и так достаточно мощные, для 4К уже хватает, так что производителю просто нет смысла двигаться в этом направлении. Думаю, прирост мощности составит 20%, не более, и если у вас уже есть топовая видеокарта, то менять ее нет никакого смысла. Этой модели будет предостаточно для будущих игрушек.


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