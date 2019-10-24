NVIDIA готовит GeForce GTX 1650 SUPER с памятью GDDR6 в конце ноября

Согласно отчету VideoCardz, предполагается, что GTX 1650 Super, выпущенный 22 ноября, станет ответом NVIDIA на Radeon RX 5500. Хотя базовая конфигурация GTX 1650 Super неизвестна, NVIDIA предоставляет ей 4 ГБ памяти GDDR6 через 128-битный интерфейс памяти со скоростью передачи данных 12 Гбит / с, что позволяет использовать пропускную способность памяти до 192 ГБ / с. Для сравнения, GTX 1650 использует 8 Гбит / с GDDR5 и обеспечивает пропускную способность памяти 128 ГБ / с. Один из возможных способов создания GTX 1650 Super - это использование большего кремния TU116 с отключенной 1/3 его интерфейса памяти и меньшим количеством ядер CUDA, чем у GTX 1660.