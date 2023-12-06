NVIDIA готовит GeForce RTX 3050 на 6 ГБ

Сегодня появилась информация о том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 на 6 ГБ будет запущена в начале 2024 года с урезанными характеристиками по сравнению с моделью на 8 ГБ. Но компании-партнёры старую версию на 8 ГБ, которая мощнее, больше выпускать не будут, так что новинка с более простыми характеристиками её просто заменит. Стоит напомнить, что ещё в октябре были данные о том, что NVIDIA работает над новой моделью видеокарты GeForce RTX 3050 с памятью на 6 ГБ и урезанными характеристиками, но данная видеокарта будет предлагаться потенциальным покупателям по более привлекательной цене.

Согласно информации инсайдеров, новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 будет основана на графическом ядре GA107-325-Kx, которое будет иметь 2048 CUDA-ядер, что на 20% меньше по сравнению с моделью на 8 ГБ, а частота ядра будет поддерживаться на уровне 1470 МГц, что на 17% ниже, чем у модели на 8 ГБ. Памяти у модели будет 6 ГБ, что в целом не так уж страшно, но нужно понимать, что производитель будет использовать 96-битный интерфейс шины, что является существенным шагом назад по сравнению с 8 ГБ и 128-битным интерфейсом у оригинальной модели. С другой стороны, общее энергопотребление также немного уменьшится, хотя с учётом потребления на уровне 70 Вт видеокарте всё равно понадобится дополнительное питание от блока питания. Похоже, что NVIDIA хочет предложить хотя бы какую-то действительно недорогую видеокарту массовому рынку начального уровня, так как в RTX 40 доступных видеокарт нет.
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