NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080

На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые вроде как компания NVIDIA планирует выпустить в ближайшем будущем. Главная особенность новых видеокарт заключается, конечно же, в новых графических процессорах, которые отлично справляются с поставленными задачами и позволят получить стабильную частоту кадров в 4К-разрешении на самых высоких настройках графики. Конечно, нужно отметить, что производитель пока что сам ничего не сказал о данных видеокартах и мы думаем не делать на этом упор, но если вы очень хотите узнать о характеристиках данной новинки, то стоит подождать, пока NVIDIA проведет свою новую презентацию. На мероприятии расскажут обо всех деталях новинки.