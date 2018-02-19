NVIDIA готовит Turing

Есть мнение, что вскоре компания NVIDIA анонсирует новый графический процессор Turing, который будет оптимальным для добычи криптовалюты. Это весьма интересное решение, ведь рынок майнеров громаден и каждый второй школьник мечтает зарабатывать деньги на этих вычислениях. Новая архитектура позволит увеличить производительность в этой сфере, плюс будет снят дефицит для игровых видеокарт. Пока что говорить о производительности видеокарт нового поколения нет смысла, так как это лишь миф и до того, как карты попадут в продажу, говорить о преимуществах для майнеров просто нет смысла. В данный же момент рынок видеокарт настолько ужасно выглядит, что будущим геймерам стоит только посочувствовать - они будут собирать компьютеры по громадной стоимости, превышающей адекватные лимиты.