NVIDIA готовит дорогие видеокарты

Появились довольно интересные данные о новых видеокартах компании NVIDIA. Некоторые интернет-магазины уже создают страницы с новыми товарами и там указано, что новые модели будут примерно на 20% дороже тех продуктов, что были выпущены в предыдущем поколении. Информация интересная и очень грустная, ведь если видеокарты действительно будут дорожать, то геймерам прийдется очень туго. Уже сейчас топовая видеокарта стоит громадных денег, некоторые модели за 70 тысяч отдают, а если они еще станут дороже на 10-15 тысяч, то можно смело брать консоль и играть там во все игры ближайшие пять лет. Это действительно выгоднее. Но, не будем гадать зря, подождем пока производитель покажет свою линейку, а только потом уже можно будет анализировать рынок и думать о будущем продукции.