NVIDIA готовит две новые видеокарты на начало 2022 года

Согласно документации, планы обновления Gigabyte RTX включают шесть новых версий RTX 3070 Ti 16 ГБ и десять (да, вы всё правильно прочитали) версий RTX 3080 12 ГБ. Впрочем, предстоящее обновление RTX 3000 от NVIDIA — не единственный продукт на горизонте от Gigabyte, поскольку в список EEC также включены три новых графических процессора AMD Radeon RX 6500 XT с 4 ГБ видеопамяти и полным набором микросхем Navi 24. Естественно, это отличная новость для поклонников красной команды, которые ищут дешевый апгрейд игрового ПК, поскольку цена на эту модель должна быть относительно низкой. Проблема лишь в том, что найти такую видеокарту по адекватной цене у вас все равно не выйдет, а значит, ждать доступного апгрейда для своего компьютера банально не стоит.