NVIDIA готовит две новые видеокарты на начало 2022 года

Обновленная версия видеокарты NVIDIA RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти официально выпущена, но недостаточный уровень запасов заставил розничных продавцов даже не указывать ее на официальных сайтах или на прилавках онлайн-магазинов. Из-за этого узнать хоть какие-то характеристики новой видеокарты оказалось достаточно проблематичным, плюс нет возможности узнать о грядущих планах NVIDIA по выпуску других версий видеокарт в линейке RTX 30. Но, к счастью, слитый список новых продуктов компании Gigabyte подтвердил планы NVIDIA по выпуску 16 ГБ-версии видеокарты RTX 3070 Ti и 12 ГБ-версии модели RTX 3080, и в следующем году могут появиться многочисленные версии от компаний-партнёров с данным набором характеристик.

Согласно документации, планы обновления Gigabyte RTX включают шесть новых версий RTX 3070 Ti 16 ГБ и десять (да, вы всё правильно прочитали) версий RTX 3080 12 ГБ. Впрочем, предстоящее обновление RTX 3000 от NVIDIA — не единственный продукт на горизонте от Gigabyte, поскольку в список EEC также включены три новых графических процессора AMD Radeon RX 6500 XT с 4 ГБ видеопамяти и полным набором микросхем Navi 24. Естественно, это отличная новость для поклонников красной команды, которые ищут дешевый апгрейд игрового ПК, поскольку цена на эту модель должна быть относительно низкой. Проблема лишь в том, что найти такую видеокарту по адекватной цене у вас все равно не выйдет, а значит, ждать доступного апгрейда для своего компьютера банально не стоит.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 2060
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