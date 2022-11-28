NVIDIA готовит к релизу GeForce RTX 4070 Ti

Буквально несколько дней назад инсайдеры поделились мнением, что компания NVIDIA хочет разыграть очень рискованную карту. Производитель графических чипов недавно снял с официального сайта видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 на 12 ГБ, которая на самом деле NVIDIA GeForce RTX 4080 не являлась ни в коем случае. Это была слишком слабая видеокарта на фоне оригинальной модели с объёмом памяти в 16 ГБ, плюс цена в 900 долларов всех просто шокировала — геймеры были в ужасе от того, как компания ведёт свою политику цен. Видеокарту сняли, а вскоре инсайдеры обнаружили, что компания готовит к релизу NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Стоит сказать, что это именно та снятая с производства RTX 4080 на 12 ГБ, только теперь её сделали немного дешевле (долларов на 50-100 от рекомендованной цены в 900 долларов) и будут продавать как новую модель.

Проблем здесь сразу несколько. Первая — геймеры же могут просто сравнить скриншоты с характеристиками RTX 4080 на 12 ГБ и то, что NVIDIA назвала RTX 4070 Ti. Характеристики точно совпадут. Второе — хотя мы могли бы ожидать цену в 500 долларов, что было бы вполне приемлемо, но на деле такого не будет. В сети уже есть скриншоты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в дизайне от Gigabyte, которые указывают на то, что видеокарта будет дорогой — просто в перечне моделей есть исключительно флагманские линейки компании. Вероятно, цена будет 750 долларов или 800. Но это рекомендованная цена, тогда как на деле NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti будет продаваться за тысячу долларов. И третье — за эти деньги производительность у неё ужасная.