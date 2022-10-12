NVIDIA готовит к релизу GeForce RTX 4090 Ti

Некоторое время назад все активно обсуждали новые видеокарты компании NVIDIA, так как они действительно предоставляют просто безумную производительность на фоне прошлого поколения. Правда, хотелось бы отметить, что на самом деле RTX 4090 не является чем-то невероятным, так как у компании ещё есть запас прочности. Например, инсайдеры рассказали, что NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti уже готовится к официальному анонсу, который, правда, должен состояться как минимум до конца текущего года. Причина, по которой производитель хочет выпустить данную видеокарту, заключается в банальном желании сначала продать и без того мощную RTX 4090, а потом с лёгкостью представить новинку на 20% мощнее и поднять продажи ещё выше. Это стандартный механизм.

Правда, NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti будет достаточно дорогим решением с ценой около 2000 долларов, так что это явно не та видеокарта, которая будет делать основную кассу. На текущий момент у компании NVIDIA есть два драйвера продаж — безумно мощная RTX 4090 и относительно мощная RTX 4080 на 16 Гб, которая поступит в продажу в обозримом будущем. Это значит, что видеокарты ниже или выше этих моделей будут уже более нишевым продуктов, который не может похвастаться таким внушительным ростом продаж. Но, безусловно, если вы готовы отдать 2000 долларов за видеокарту и хотите получить от этого максимум возможного, стоит обратить своё внимание на NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti и подождать официального анонса. Возможно, оно того стоит.
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