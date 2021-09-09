NVIDIA готовит к релизу RTX 3080 Ti на 20 ГБ

NVIDIA недавно выпустила новые версии своей серии видеокарт GeForce RTX 3000 — речь про RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Хотя последняя видеокарта является одним из самых мощных графических процессоров в настоящее время на рынке, модель была запущена с 12 ГБ видеопамяти, несмотря на ходившие слухи о 20 ГБ видеопамяти. Но теперь новая информация от инсайдеров показала, что вариант на 20 ГБ действительно существует. Новость появилась из публикации инсайдера, который поделился новым списком будущих видеокарт на сайте TechPowerUp. Данный список демонстрирует графический процессор Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme (GV-N308TAORUS X-20GD) с 20 ГБ памяти GDDR6X. Первые сообщения об этой версии на 20 ГБ появились еще в декабре 2020 года в списке EEC от Gigabyte.

И сравнивая данную модель с Aorus RTX 3080 Ti, которая в настоящее время доступна на рынке, единственная реальная разница между двумя картами — это видеопамять, а большинство других аспектов, таких как тактовая частота памяти, остаются неизменными. С другой стороны, модель на 20 ГБ имеет более скромную шину — на упаковке и снимке экрана CPU-Z показана 320-битная шина памяти на RTX 3080 Ti 20 Гбайт — это хуже 384-битного интерфейса в версии 12 Гбайт. Другими словами, версия с большим объёмом видеопамяти предлагает меньшую пропускную способность памяти. Вопрос сколько такая видеокарта будет стоить, какие еще у нее могут быть недостатки и преимущества. Пока что ждем официального анонса и тогда будем говорить.
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