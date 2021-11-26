NVIDIA готовит к релизу улучшенную RTX 2060

Слухи о втором дыхании серии NVIDIA RTX 3000 уже какое-то время обсуждают на просторах интернета, да и RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090, если верить инсайдерам, должны отправить в релиз в следующем году. Однако это не отменяет того факта, что, по слухам, обновление RTX 2060 может появиться в начале следующего месяца. Обнаруженный информационным изданием Overlocking пост сообщает, что обновленная RTX 2060 может появиться 7 декабря. Согласно предыдущим сообщениям, новый графический процессор будет поставляться с 12 ГБ памяти GDDR6, сохраняя при этом оригинальную плату PG161 и микросхему TU106. Информация, переданная надежным инсайдером, также предполагает, что стандартные и разогнанные версии карты от Gigabyte и Windforce появятся в продаже первыми — другие партнёры должны тоже выпустить свои видеокарты, но это случится позже.

В то время как оригинальная видеокарта RTX 2060 приближается по производительности к видеокарте RTX 3050, увеличение объема видеопамяти в новой модели может позволить геймеру играть в современные игры с приличным разрешением, особенно с такими инструментами, как NVIDIA DLSS. Естественно, перспектива разгона также означает, что карта потенциально может выстоять против RTX 3060, но здесь еще стоит вопрос о нагреве и прочим негативным последствиям. Но если вы хотели купить видеокарту в обозримом будущем, то обязательно присмотритесь к данной новинке и дождитесь, когда она будет официально представлена. Всё же вариант неплохой.