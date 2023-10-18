NVIDIA готовит к релизу видеокарты GeForce RTX 40 SUPER

По информации проверенных источников, компания NVIDIA готовит свою линейку графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER, которая будет представлена сразу тремя моделями — RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Стоит напомнить, что фирменное название SUPER не использовалось в графических процессорах GeForce RTX 30, но теперь, видимо, производитель принял решение изменить формат работы. Дело в том, что чем шире продуктовая сегментация продукции, тем больше насов на то, что потенциальный покупатель отдаст предпочтение продукции именно компании NVIDIA. Потому что если у вас есть 550 долларов и вы хотите купить на эти деньги максимально производительную видеокарту, то вы будете искать модель именно в этом диапазоне цен.

Но если у NVIDIA есть видеокарта только за 400 долларов или за 600 долларов, то пользователь либо откажется от покупки вовсе, либо возьмёт модель за 400 долларов. Чтобы выжать из покупателя максимум денег, компания приняла решение создать больше промежуточных решений, которые позволят упростить выбор потенциальному покупателю. Шаг отклонения от бюджета пользователя будет ниже, когда есть модели за 400, 450, 500 и так далее долларов. Вопрос только в том, как всё это продавать компаниям-партнёрам, потому что им же нужно создать эти видеокарты, продать их потенциальному покупателю и при этом не складировать запасы непроданных моделей годами. Интересно будет посмотреть на то, что эти карты покажут в конечном итоге.