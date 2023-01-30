NVIDIA готовит к релизу видеокарту GeForce RTX 4090 Ti

Пару дней назад в сети появились фотографии достаточно толстой видеокарты, которую компания NVIDIA должна представить в ближайшее время. Мнение инсайдеров тогда разошлось — одни заявили, что это RTX Titan с 48 ГБ встроенной видеопамяти, а другие считали, что речь идёт об RTX 4090 Ti на те же 48 ГБ видеопамяти. Однако сегодня появилась информация, которая опровергла предположения второй группы инсайдеров — на фотографиях была представлена именно RTX Titan, потому что NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti на самом деле не отличается внешне от оригинальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. То есть у неё будет та же толщина корпуса, тот же радиатор и референсный дизайн, но производительность будет слегка выше за счёт нескольких простых хитростей.

Производитель планирует выпустить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti с тем же объёмом видеопамяти в 24 ГБ, которой хватит на все современные задачи — от игр до 3D-моделирования. При этом пользователь имеет всё необходимое, чтобы получить немного выше производительность за счёт более высокой тактовой частоты графического процессора и большего количества CUDA-ядер. Как компания планирует охлаждать более производительное решение тем же радиатором нам не совсем понятно, но, вероятно, были проведены необходимые испытания. Сколько энергии будет потреблять более мощная видеокарта пока что никто сказать не может, но мы ожидаем, что уже в феврале компания NVIDIA представит необходимое решение для энтузиастов.
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