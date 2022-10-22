NVIDIA готовит линейку GeForce RTX 40 для ноутбуков

Совсем недавно компания NVIDIA официально представила миру свою новую линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 нового поколения, которая на самом деле сейчас представлена всего двумя моделями — RTX 4090, которая отправилась в продажу, пусть и невероятно мелкими партиями, и RTX 4080 на 16 ГБ, которая до релиза ещё не добралась. Соответственно, у компании на самом деле новое поколение пока что запущено исключительно на бумаге, тогда как на самом деле производитель максимально оттягивает момент полноценного запуска, так как нужно ещё продать видеокарты прошлого поколения, которых на складах более чем предостаточно. Однако это не помешало производителю собрать список моделей видеокарт для ноутбуков — эти варианты будут в ближайшее время официально анонсированы.

Инсайдеры нашли в списке доступных компонентов видеокарты RTX 4090, RTX 4080 Ti, RTX 4080 Ti, RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060, которые будут устанавливаться в ноутбуки нового поколения. Здесь хотелось бы отметить, что в перечне нет моделей RTX 4080, но есть видеокарты RTX 4080 Ti, которые повторяются два раза. Варианта два — либо инсайдеры напутали, и NVIDIA будет продавать RTX 4080 Ti и RTX 4080, либо же у производителя есть планы выпустить в продажу два варианта RTX 4080 Ti. Мы больше склонны верить в первый вариант развития событий, но в любом случае такая линейка новинок кажется весьма внушительной. Особенно на фоне того, что для ПК видеокарт нового поколения сейчас банально нет в наличии.