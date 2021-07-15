NVIDIA готовит настольные RTX 3080 Super

Буквально на прошлой неделе мы слышали информация, что «Super» варианты карт, такие как RTX 3070 и RTX 3080, будут представлены в составе лучшего игрового ноутбука будущего с увеличенными тактовыми частотами и дополнительными ядрами CUDA. Похоже, что в разработке могут быть и настольные версии, по словам инсайдера Kopite7kimi, утверждающего, что графические процессоры Super Ampere скоро появятся не только в ноутбуках. И на самом деле для NVIDIA является нормальным выпускать итерационные модели для обеих платформ, как это было в случае с предыдущей серией RTX 2000 Super. Кроме того, это позволит производителю заметно расширить свою продуктовую линейку для 2022 года, чтобы потом предоставить ОЕМ-производителям печатные платы и графические процессоры для разработки новых устройств.

Из всего этого нам наиболее интересно, сохранит ли NVIDIA тот же объем видеопамяти, что и исходные модели, ведь если нет, то получится некий конфликт интересов — у обычной 3080 10 ГБ памяти, у Ti-версии 12, а значит у Super должно быть либо 10, либо 11 ГБ, но второй вариант кажется маловероятным. И, конечно, хотелось бы узнать, как компания будет справляться с дефицитом компонентов и видеокарт, продавая еще и новую линейку видеокарт, которая, естественно, перетянет часть ресурсов на себя. Возможно, в 2022 год закончится странная история с видеокартами и мы сможем приобрести графический ускоритель за разумные деньги без необходимости спать под магазином в ожидании поставки.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3080 Super
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