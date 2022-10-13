NVIDIA готовит новые RTX 3070 Ti и RTX 3060 к релизу

Буквально вчера появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем представить видеокарту RTX 4090 Ti, которая должна предоставить просто безумную производительность. Правда, инсайдеры уже поделились информацией о том, что на самом деле данную видеокарту пока отложили, так как при нагрузке у неё буквально плавятся конденсаторы и графический процессор не выдерживает нагрузку на штатном охлаждении. Теперь же появились слухи от инсайдеров о том, что NVIDIA уже готовит к релизу две новые видеокарты, правда не из нового поколения, а из старого. Речь про видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3060, которые должны продаваться более чем хорошо в текущих условиях рынка. Ведь сейчас у компании нет доступных видеокарт нового поколения.

Информацию о новых видеокартах инсайдеры получили из кода драйверов, выпущенных NVIDIA вчера. В этом коде указано, что в ассортименте производителя появятся видеокарты нового поколения RTX 3070 Ti и RTX 3060, хотя ничего нового производитель не представлял в последнее время. Вероятно, компания может представить модели с большим объёмом памяти или с более быстрой памятью, чтобы конкурировать с доступными решениями других игроков на рынке. Пока что не совсем ясны цены и прочие возможные характеристики новинок, но было бы крайне интересно посмотреть на улучшенные видеокарты прошлого поколения с учётом того, что самая доступная RTX 40 стоит как минимум тысячу долларов у ритейлеров. И это в лучшем случае.
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