NVIDIA готовит огромную партию видеокарт

Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания NVIDIA якобы продает достаточно мало видеокарт нового поколения, особенно если речь идёт о флагманских моделях GeForce RTX 4090. Данная информация в том числе подтверждается и ритейлерами, которые продают видеокарты и говорят о том, что доступность просто ужасная — флагманских видеокарт в регионы США и Европы заводится очень мало, назревает новый дефицит. Теперь же инсайдеры говорят о том, что компания NVIDIA готова поставить на рынок 100 тысяч графических ускорителей нового поколения в ближайшем будущем, что должно сильно снизить уровень нехватки видеокарт в продаже. Правда, пока что говорить об окончании дефицита рано, так как производителю придётся ещё потрудиться в этом направлении.

При этом сто тысяч чипов для новых видеокарт — огромная партия, которая в теории позволит существенно упростить процесс расширения рынка. Сейчас далеко не каждый может позволить себе видеокарту GeForce RTX 4090 в том числе из-за того, что их нет в продаже, а те, что есть, продаются за баснословные деньги. Геймеры не говорят желанием отдавать по 2000 долларов за видеокарту, которая потом может еще и кабель питания расплавить. Если же видеокарт в продаже будет много и производитель позволит немного снизить цену, то покупателей будет больше и разработчики начнут активнее работать над улучшением ситуации с ценообразованием. Всё это выглядит крайне неплохо, вопрос разве что в реализации.