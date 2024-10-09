NVIDIA готовится к анонсу видеокарты RTX 5070

Только что инсайдеры сообщили, что компания NVIDIA официально представит свою новую видеокарту RTX 5070 вместе с RTX 5090 и RTX 5080 на выставке CES 2025 в январе следующего года. По неофициальным данным, генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, проведёт основное выступление на CES 6 января, продемонстрировав сразу три видеокарты нового поколения серии RTX 50. При этом стоит напомнить, что слухи о характеристиках RTX 5090 и RTX 5080 появились ещё в прошлом месяце, и ожидается, что флагман RTX 5090 будет оснащён 32 ГБ памяти GDDR7 с энергопотреблением в 600 Вт. Видеокарта RTX 5070, по данным специалистов, получит 192-битную шину памяти с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и будет иметь энергопотребление в 250 Вт, что на 14% выше, чем у RTX 4070. Кроме того, все три карты (RTX 5090, 5080 и 5070) будут работать от единого разъёма 12VHPWR и будут основаны на свежей архитектуре Blackwell.

И хотя эти новости, вероятно, многим понравятся, стоит сказать, что компания явно не спешит с релизом новых видеокарт. NVIDIA впервые представила серию видеокарт RTX 40 в сентябре 2022 года, начав с RTX 4090 и RTX 4080. То есть компания на самом деле продержалась на текущем поколении видеокарт целых два года и решила ничего не показывать осенью, отправив важный анонс на январь следующего года. Это значит, что производитель в целом не сильно спешит выпускать новинки — NVIDIA не заинтересована «срубить» денег с будущего поколения. А значит, цены в этом году будут ещё выше — всё из-за ИИ.
NVIDIA прекратит производство RTX 4090 в октябре текущего го…
Сегодня появилась информация от достаточно надёжных источников о том, что компания NVIDIA готовится к пос…
NVIDIA в этом году не будет выпускать видеокарты для геймеро…
Компания NVIDIA обычно выпускает новое поколение своих видеокарт для геймеров в начале или середине осени…
SK Hynix готовится к релизу памяти нового поколения…
Компания SK Hynix планирует завершить процесс полноценного тестирования своей памяти HBM4 к октябрю текущ…
NVIDIA планирует снять с производства GeForce RTX 4080 SUPER…
Согласно последним данным, компания NVIDIA, вероятно, завершит производство и поставки своей видеокарты G…
Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 Dual EVO с пам…
Компания ASUS пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4070 Dual EVO с быстрой пам…
Gainward представила компактные видеокарты серии GeForce RTX…
Сегодня компания Gainward официально представила свои новые видеокары серии Python III на базе флагманско…
Palit представила компактные видеокарты для SFF-сборок…
Сегодня компания Palit Microsystems, один из ведущих производителей видеокарт на планете, официально пред…
Рынок видеокарт показал рекордный рост во втором квартале 20…
Во втором квартале 2024 года, судя по информации аналитиков, наблюдался неожиданный рост поставок видеока…
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor