NVIDIA готовится к анонсу видеокарты RTX 5070

Только что инсайдеры сообщили, что компания NVIDIA официально представит свою новую видеокарту RTX 5070 вместе с RTX 5090 и RTX 5080 на выставке CES 2025 в январе следующего года. По неофициальным данным, генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, проведёт основное выступление на CES 6 января, продемонстрировав сразу три видеокарты нового поколения серии RTX 50. При этом стоит напомнить, что слухи о характеристиках RTX 5090 и RTX 5080 появились ещё в прошлом месяце, и ожидается, что флагман RTX 5090 будет оснащён 32 ГБ памяти GDDR7 с энергопотреблением в 600 Вт. Видеокарта RTX 5070, по данным специалистов, получит 192-битную шину памяти с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и будет иметь энергопотребление в 250 Вт, что на 14% выше, чем у RTX 4070. Кроме того, все три карты (RTX 5090, 5080 и 5070) будут работать от единого разъёма 12VHPWR и будут основаны на свежей архитектуре Blackwell.

И хотя эти новости, вероятно, многим понравятся, стоит сказать, что компания явно не спешит с релизом новых видеокарт. NVIDIA впервые представила серию видеокарт RTX 40 в сентябре 2022 года, начав с RTX 4090 и RTX 4080. То есть компания на самом деле продержалась на текущем поколении видеокарт целых два года и решила ничего не показывать осенью, отправив важный анонс на январь следующего года. Это значит, что производитель в целом не сильно спешит выпускать новинки — NVIDIA не заинтересована «срубить» денег с будущего поколения. А значит, цены в этом году будут ещё выше — всё из-за ИИ.