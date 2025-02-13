NVIDIA исправила баги с видеокартами RTX 50

Bethesda добавит поддержку технологий DLSS 4 Multi Frame Generation и DLSS Ray Reconstruction в Indiana Jones and the Great Circle в апдейте, который выйдет на следующей неделе. Эти технологии улучшат качество изображения в игре, а Multi Frame Generation также обеспечит более плавную частоту кадров. Стоит отметить, что сегодня NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready (версия 572.42) с поддержкой улучшений для игры по франшизе Indiana Jones. DLSS Super Resolution и DLAA в игре будут обновлены позже — для работы с новыми ИИ-моделями на основе трансформеров от NVIDIA. Кроме того, Bethesda добавляет в игру полные тени на базе трассировки лучей. В компании рассказали, что с использованием DLSS Ray Reconstruction улучшается детализация поверхностей, тени становятся более точными, освещение более реалистичным, а отражения — более точными.

Кроме того, новый драйвер NVIDIA Game Ready добавляет поддержку Avowed от Obsidian в день выхода игры для владельцев Premium Edition. Avowed будет поддерживать DLSS, Frame Generation и Reflex, но изначально не получит нативную поддержку DLSS 4. Однако её можно включить вручную через приложение NVIDIA, что немного странно. Также NVIDIA исправила несколько ошибок в последнем обновлении драйверов, в том числе сбои Valorant на видеокартах RTX 50-й серии, зависания Final Fantasy XVI и проблемы с производительностью Delta Force на некоторых системах. Приятно, что баги на новых видеокартах исправляют настолько быстро.
NVIDIA представила DLSS 4 для RTX 50…
Два дня назад компания NVIDIA официально представила значительное обновление своей технологии Deep Learni…
NVIDIA RTX 5060 для ноутбуков будет мощнее RTX 4070…
Мобильная версия NVIDIA RTX 5060, по информации инсайдеров, сможет конкурировать с текущей RTX 4070 для н…
NVIDIA выпустила DLSS 4 для неподдерживаемых игр…
Сегодня компания NVIDIA официально выпустила обновление драйвера 572.16, которое принесёт DLSS 4 даже в т…
NVIDIA не доверяет продукции Samsung…
Генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания не может доверять технологии HBM …
Видеокарту Intel Arc B570 заметили в тестах…
Графический процессор Intel Arc B570 на базе архитектуры Battlemage был замечен в базе данных Geekbench O…
Видеокарты NVIDIA не нужды для обучения ИИ…
На этой неделе NVIDIA понесла крупнейшие однодневные потери рыночной капитализации среди всех американски…
Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5090, RTX 5080, RT…
Palit Microsystems Ltd. объявили о выпуске новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX™ 50-й серии с графическими …
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты…
Не так давно прошел анонс новой архитектуры Blackwell и были представлена линейка видеокарт, включающих G…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor