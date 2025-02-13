NVIDIA исправила баги с видеокартами RTX 50

Bethesda добавит поддержку технологий DLSS 4 Multi Frame Generation и DLSS Ray Reconstruction в Indiana Jones and the Great Circle в апдейте, который выйдет на следующей неделе. Эти технологии улучшат качество изображения в игре, а Multi Frame Generation также обеспечит более плавную частоту кадров. Стоит отметить, что сегодня NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready (версия 572.42) с поддержкой улучшений для игры по франшизе Indiana Jones. DLSS Super Resolution и DLAA в игре будут обновлены позже — для работы с новыми ИИ-моделями на основе трансформеров от NVIDIA. Кроме того, Bethesda добавляет в игру полные тени на базе трассировки лучей. В компании рассказали, что с использованием DLSS Ray Reconstruction улучшается детализация поверхностей, тени становятся более точными, освещение более реалистичным, а отражения — более точными.

Кроме того, новый драйвер NVIDIA Game Ready добавляет поддержку Avowed от Obsidian в день выхода игры для владельцев Premium Edition. Avowed будет поддерживать DLSS, Frame Generation и Reflex, но изначально не получит нативную поддержку DLSS 4. Однако её можно включить вручную через приложение NVIDIA, что немного странно. Также NVIDIA исправила несколько ошибок в последнем обновлении драйверов, в том числе сбои Valorant на видеокартах RTX 50-й серии, зависания Final Fantasy XVI и проблемы с производительностью Delta Force на некоторых системах. Приятно, что баги на новых видеокартах исправляют настолько быстро.