NVIDIA лидирует на рынке видеокарт

Последний отчет о доле рынка графических процессоров только что был опубликован компанией JPR — он показывает, что общий рынок сократился на 19% по сравнению с прошлым годом, в то время как AMD и NVIDIA немного выросли (исключительно с точки зрения рыночной капитализации, а не поставок). Недавние глобальные события были выделены как основная причина падения рынка на 6,2% по сравнению с предыдущим кварталом (4 квартал 2022 года), в то время как мы наблюдали общее снижение на 19% в годовом исчислении. Это ниже годового темпа роста в 6,3%, который, по прогнозам, в период с 2022 по 2026 год достигнет установленной базы в 3,3 миллиона единиц, в то время как ожидается, что проникновение дискретной графики достигнет 46%.

Что касается разбивки по поставщикам, NVIDIA продемонстрировала самый большой рост доли рынка на 1,69% и теперь составляет 21%, в то время как доля рынка AMD увеличилась на 0,7%, достигнув 19% от общей доли графических процессоров. Графические процессоры Intel снизились на -2,4% и в настоящее время занимают 60% рынка. Причина того, что доля Intel на рынке графических процессоров по-прежнему высока, заключается в том, что в отчете учитываются все их процессоры с iGPU (встроенная графика в процессорах). Доля рынка дискретных графических процессоров — это отдельная история: NVIDIA сохранила 78% рынка по сравнению с предыдущим кварталом, AMD снизилась на 1% до 17%, а доля Intel снизилась на 1% до 4%. Обратите внимание, что графические процессоры Intel Arc были представлены в конце первого квартала 2022 года, поэтому они еще не заняли сколько-нибудь значительной доли рынка.