NVIDIA наказала менеджеров за провал

Прошлый год оказался для компании NVIDIA очень тяжелым, ведь бум криптовалюты стих, пользователям не очень понравились новые видеокарты RTX 20, плюс упали продажи в Китае, который ранее генерировал громадную часть прибыли компании. В итоге главы NVIDIA решили, что в этом виноваты руководители высшего звена и, фактически, наказали их финансовыми штрафами. Точнее, у большинства ведущих менеджеров просто забрали акции, которые являются неким бонусом за успешную работу. Общая стоимость акций, которые были отобраны, составляет 9 миллионов долларов. Именно эту сумму забрали у руководства компании акции. Довольно строгое наказание, но есть за что. NVIDIA потеряла 31% стоимости акций за прошедший год и это нужно как-то срочно исправлять.