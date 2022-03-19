NVIDIA намекает на анонс архитектуры GPU Hopper во время GTC 2022

NVIDIA делает несколько серьезных намеков на то, что на GTC 2022 они будут говорить о широко обсуждаемом графическом процессоре Hopper. Графический процессор NVIDIA Hopper должен был стать первым подходом компании, основанным на MCM, и может включать до 2 графических процессоров в одном корпусе.

Дизайн на основе MCM, возможно является следующим шагом в эволюции графических процессоров, учитывая, что сейчас мы ограничены размером плат. Архитектурные улучшения и MCM-дизайн — это следующий логический рубеж и поскольку AMD уже выпустила такой процессор, имеет смысл, что графические процессоры станут следующим шагом в их грандиозном плане. Предполагаемые характеристики грядущего графического процессора NVIDIA H100 следующие: предполагается, что он имеет 2 кристалла площадью 90 мм² на основе процесса TSMC N5. Это составляет в общей сложности 140 миллиардов транзисторов или 70 миллиардов на каждый GPU. Это означает увеличение плотности на 18% на квадратный мм. Он будет иметь 268 кластеров GPU и в общей сложности 34 304 ядра CUDA. Шина памяти будет 6144-битной, а всего на борту может быть 128 ГБ HBM3. TDP наверняка будет огромным и находится в диапазоне 500 Вт+.