NVIDIA нарастила продажи видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti

Новейшие видеокарты NVIDIA из серии GeForce RTX 40 постепенно набирают популярность и начинают обходить по продажам модели серии RTX 3060. Серия видеокарт GeForce RTX 4060 от NVIDIA, состоящая на текущий момент из моделей RTX 4060 Ti и RTX 4060, начала свой путь на рынке не очень успешно — она предоставляла потенциальным покупателям небольшие улучшения по сравнению с предыдущими моделями серии RTX 3060. Соответственно, в плане соотношения цены и производительности прошлое поколение видеокарт казалось более привлекательным, особенно если учитывать, что RTX 3060 можно и на вторичном рынке купить. Но за последние несколько месяцев компания NVIDIA совместно с компаниями-партнёрами за счёт акций и специальных предложений смогла существенно поднять уровень продаж.

По данным Danawa Research, видеокарты GeForce RTX 4060 от NVIDIA теперь получают гораздо более положительный отклик со стороны потребителей, а рост продаж данной модели составляет 40% в сравнении с прошлым годом. Более того, видеокарта RTX 4060 Ti является самой популярной видеокартой из нового поколения с долей 23,59%, а за ней следует RTX 4060 с долей продаж в 22,17%. Основной причиной значительного увеличения продаж RTX 4060 Ti и RTX 4060 являются цены, которые теперь почти сравнялись с ценами на RTX 3060. А когда пользователь может выбрать либо старую видеокарту, либо свежую новинку, да ещё и по равной цене, то, безусловно, покупать устаревшие решения никто не станет. NVIDIA своего добилась.