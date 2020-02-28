NVIDIA не боится коронавируса

Как вы все знаете, на текущий момент на рынке электроники наблюдается настоящая беда, так как из-за коронавируса многие заводы в Китае просто закрылись. Из-за этого не все могут запустить свое производство, а значит и продажи упадут в ближайшее время из-за спада количества продукции в магазинах. Однако NVIDIA заявила, что не переживает из-за маленьких продаж, так как совсем скоро будет представлено новое поколение видеокарт, которые могут похвастаться невероятным приростом производительности. И с таким приростом видеокарты в любом случае будут хорошо продаваться, что позволит NVIDIA даже при общем спаде прибыли на рынке зарабатывать достаточно денег и не падать в пропасть низких продаж. Будем на это надеяться, ведь NVIDIA делает крутые продукты.