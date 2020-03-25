NVIDIA не боится новых консолей

Некоторое время назад на просторах интернета пользователи стали весьма активно обсуждать то, что вскоре в продажу поступят консоли нового поколения и тогда видоекарты компании NVIDIA будут никому не нужны, ведь там больше мощности и так далее. Однако в NVIDIA уверены, что консоли нового поколения никак не навредят их рынку, так как даже у текущего поколения видеокарт производительности больше, чем у нового поколения консолей. Более того, трассировка лучей, которая дает возможность работать разработчиком со светом и тенями, тоже весьма важна для многих геймеров. В итоге говорить о конкуренции консолей и видеокарт просто глупо, так как это совсем разные рынки, разные цены и разное предназначение. Консоли никак не навредят NVIDIA.