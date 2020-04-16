NVIDIA не будет увольнять сотрудников

Сейчас в период коронавируса очень многие компании сильно страдают и вынуждены сокращать общее количество сотрудников, дабы нести меньше убытков. Это, конечно, очень грустно, так как сотрудники, которые проработали в компаниях много лет и хорошо делали свою работу из-за неподвластных им событий теряют рабочие места. В компании NVIDIA наоборот же заявили, что компания не будет увольнять сотрудников в период пандемии, сохранив абсолютно все рабочие места. Это очень хорошая новость, так как специалисты могут работать над созданием новых технологий и видеокарт даже из дома, создавая классные продукты. Да и это хороший знак, ведь если гигант рынка может справиться с пандемией, то и другие производители тоже смогут это сделать.