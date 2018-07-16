NVIDIA не теряет прибыль

Финансовые аналитики вновь раздувают из мухи слона. В сети появилась информация о том, что компания NVIDIA, якобы, несет громадные убытки и теряет деньги. Однако, на самом деле ситуация не такая уж и трагическая. Видеокарты действительно стали покупать в меньших объемах, так как майнеры немного успокоились и перестали скупать все подряд. Помимо этого, спрос немного упал и цены нормализировались, теперь видеокарты не стоят бешеных денег. То есть, NVIDIA теперь зарабатывает столько, сколько она получала ранее, до бума криптовалюты. Это значит, что на самом деле ничего страшного для компании не происходит. Скорее всего, производитель лишь планирует на фоне этого спада интереса показать новую линейку видеокарт и уже ими привлекать покупателей. Посмотрим, к чему это в итоге приведет. Пока что ждем новое поколение.