NVIDIA не видит в AMD конкурента

Представители компании NVIDIA довольно амбициозно заявили о том, что на рынке топовых видеокарт у них конкурентов просто нет. Это звучит очень странно на фоне того, что компания AMD довольно быстро наращивает мощность и догоняет конкурента семимильными шагами. Кроме того, даже в самом дорогом сегменте видеокарты красных выдают отличные показатели и по многим параметрам даже опережают видеокарты NVIDIA, а вскоре на рынок выйдет еще и компания Intel, которая тоже хочет поднимать продажи своими дискретными решениями. Вопрос только в том, что будет делать NVIDIA при наличии довольно низких продаж, падения стоимости акций и так далее. Сможет ли гигант рынка выстоять или мы вновь не увидим никаких инноваций и очень высокую цену?