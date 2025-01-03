NVIDIA нечаянно показала свою новую видеокарту

Сегодня информационное издание VideoCardz сообщило, что в новом видео, посвящённом предстоящей LAN-вечеринке компании NVIDIA, был мельком показан загадочный ПК, который будет разыгран среди участников мероприятия в качестве приза. Если увеличить яркость этого изображения, то можно заметить, что видеокарта в этом компьютере выглядит как устройство с совершенно новым дизайном, который компания ранее не использовала. Специалисты предполагают, что это может быть RTX 5080 или 5070 Ti, но, конечно, с уверенностью это сказать проблематично, потому что на деле речь идёт просто про рендер и ничего более.

С другой стороны, утечки прошлого месяца от Zotac и Acer указывали на то, что NVIDIA может представить до пяти видеокарт серии RTX 50 в ближайшее время, включая RTX 5090, RTX 5080 и 5070 Ti. Более того, сегодня издание VideoCardz также сообщило об утечке информации про видеокарту RTX 5080 от MSI, которая оснащена 16 ГБ памяти GDDR7. Соответственно, релиз новой линейки остаётся лишь вопросом времени и не более того. Кроме того, похоже, что NVIDIA не особо старается скрыть скорый релиз серии видеокарт RTX 50. В последнее время в сети появилось уж слишком много информации о грядущих моделях, что указывает на то, что производитель уже отправил устройства в производства. Новые видеокарты компаний-партнёров, скорее всего, уже лежат на складах крупных ритейлеров в ожидании мероприятия с официальным анонсом, так что ждём и надеемся на низкие цены.
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