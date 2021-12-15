NVIDIA откладывает выпуск RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ

Согласно отчету, NVIDIA продвинула обновление среднего возраста своего семейства видеокарт "Ampere" серии GeForce RTX 30 на период после января. Предполагалось, что в начале первого квартала компания выпустит целых три высокопроизводительных видеокарты, которые включают вариант RTX 3070 Ti на 16 ГБ, который максимально использует микросхему GA104, обновленный вариант RTX 3080 12 ГБ, который сохраняет количество ядер CUDA оригинального RTX 3080, но максимальная ширина шины памяти 384-битного GA102.

Сообщается, что запуск RTX 3090 Ti идет по графику, анонсы намечены на презентацию NVIDIA на международной выставке CES 2022 года, RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ могут быть запущены только после китайского Нового года как минимум в середине февраля. Мы прогнозируем, что эти три карты предназначены для калибровки линейки NVIDIA с учетом возможного обновления графической архитектуры AMD RDNA2 на узле TSMC N6 (6 нм), что может позволить компании увеличивать тактовую частоту по всем направлениям вместе с более быстрыми 18. Память GDDR6 Гбит/с, чтобы лучше конкурировать с RTX 30-й серии. Ожидается, что AMD анонсирует эти 6-нм графические процессоры на своей презентации на выставке CES.
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