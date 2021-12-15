NVIDIA откладывает выпуск RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ

Сообщается, что запуск RTX 3090 Ti идет по графику, анонсы намечены на презентацию NVIDIA на международной выставке CES 2022 года, RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ могут быть запущены только после китайского Нового года как минимум в середине февраля. Мы прогнозируем, что эти три карты предназначены для калибровки линейки NVIDIA с учетом возможного обновления графической архитектуры AMD RDNA2 на узле TSMC N6 (6 нм), что может позволить компании увеличивать тактовую частоту по всем направлениям вместе с более быстрыми 18. Память GDDR6 Гбит/с, чтобы лучше конкурировать с RTX 30-й серии. Ожидается, что AMD анонсирует эти 6-нм графические процессоры на своей презентации на выставке CES.