NVIDIA отложила релиз Н20 из-за проблем с Китаем

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания NVIDIA задерживает выпуск видеокарты H20, которая изначально создавалась для реализации вычислительных систем для работы с искусственным интеллектом, из-за опасений производителей серверов относительно интеграции данного чипа. И причина в первую очередь из-за проблем продажи данных видеокарт в Китай — сейчас с этим могут возникнуть серьёзные проблемы. С учётом недавно введённого США запрета на экспорт видеокарт, связанных с вычислениями в области искусственного интеллекта, от компании NVIDIA, вопрос спроса и предложения встал особенно остро — китайский рынок обычно являлся серьёзным игроком в данном направлении. Соответственно, компания планировала запустить по меньшей мере три новых видеокарты специально для китайского рынка — речь о моделях H20 SXM, PCIe L20 и PCIe L2.

Теперь же инсайдеры сообщают, что эти видеокарты были значительно урезаны, чтобы соответствовать новым требованиям законодательства США, но это не подходит потенциальным покупателям — в Китае уже есть видеокарты и они мощнее того, что в урезанном формате представляет NVIDIA. Из-за этого возвращение компании NVIDIA на китайский рынок задерживается, так как компания просто не может выпустить самую мощную конфигурацию видеокарты H20. А если NVIDIA не может выпустить эту модель на самом большом рынке в мире (после США, конечно), то смысла спешить с релизом тоже нет — производитель пока что придержит новинку до лучших времён.