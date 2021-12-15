NVIDIA отложила релиз RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ

По данным сразу нескольких известных изданий, что выпуск новейших видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ откладывается. Ходили слухи, что карты появятся на горизонте уже через некоторое время, а официальный анонс должен состояться всего через несколько дней 17 декабря. Вместо этого источники говорят, что теперь на выставке CES будет представлена ​​только GeForce RTX 3090 Ti, и эти же источники говорят, что они будут выставлены на продажу незадолго до китайского Нового года. Учитывая текущее положение вещей, неудивительно, что обновления памяти для этих видеокарт пока прекращается. Любая полуприличная видеокарта улетит с рынка в мгновение ока, и небольшое увеличение объема видеопамяти, вероятно, не изменит этого ни в лучшую, ни в худшую сторону. Соответственно, производителю просто нет смысла тратить ресурсы на обновление видеокарты, которая и так будет продаваться с огромным спросом.

К счастью, в ближайшие недели, когда после праздников будут появляться объявления о CES и других брендах на выставке, вполне вероятно, что мы узнаем больше о планах NVIDIA и AMD в отношении любых будущих видеокарт. Более того, стоит напомнить, что презентация компании AMD назначена на 4 января, и там производитель может удивить нас каким-нибудь крутым релизом видеокарт или процессоров, которые изменят ситуацию на рынке. Кроме того, мы слышали о том, что будут анонсированы мощные карты для ноутбуков Asus, что сделает рынок ноутбуков еще более привлекательным.