NVIDIA отложила релиз RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ

По данным сразу нескольких известных изданий, что выпуск новейших видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ откладывается. Ходили слухи, что карты появятся на горизонте уже через некоторое время, а официальный анонс должен состояться всего через несколько дней 17 декабря. Вместо этого источники говорят, что теперь на выставке CES будет представлена ​​только GeForce RTX 3090 Ti, и эти же источники говорят, что они будут выставлены на продажу незадолго до китайского Нового года. Учитывая текущее положение вещей, неудивительно, что обновления памяти для этих видеокарт пока прекращается. Любая полуприличная видеокарта улетит с рынка в мгновение ока, и небольшое увеличение объема видеопамяти, вероятно, не изменит этого ни в лучшую, ни в худшую сторону. Соответственно, производителю просто нет смысла тратить ресурсы на обновление видеокарты, которая и так будет продаваться с огромным спросом.

К счастью, в ближайшие недели, когда после праздников будут появляться объявления о CES и других брендах на выставке, вполне вероятно, что мы узнаем больше о планах NVIDIA и AMD в отношении любых будущих видеокарт. Более того, стоит напомнить, что презентация компании AMD назначена на 4 января, и там производитель может удивить нас каким-нибудь крутым релизом видеокарт или процессоров, которые изменят ситуацию на рынке. Кроме того, мы слышали о том, что будут анонсированы мощные карты для ноутбуков Asus, что сделает рынок ноутбуков еще более привлекательным.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3070 Ti
Выпущен плагин AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) для Unr…
Выпущен плагин AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) для UnrAMD выпустила плагин FidelityFX Super Resolution (FSR) для Unreal Engine 4, позволяющий разработчикам игр…
Материнские платы Intel B660 не будут поддерживать PCIe 5.0…
Материнские платы Intel B660 не будут поддерживать PCIe 5.0ASUS PRIME B660-PLUS D4 была случайно отправлена ​​вместо материнской платы ASUS Z690 рецензенту для тест…
Galax GeForce RTX 2060 12GB 1-Click OC получила заводской ра…
Galax GeForce RTX 2060 12GB 1-Click OC получила заводской раКомпания Galax представила свой вариант новенькой видеокарты GeForce RTX 2060 12GB, которая получила назв…
MSI представила обновленную видеокарту GeForce RTX 2060 Vent…
MSI представила обновленную видеокарту GeForce RTX 2060 VentКомпания MSI представила обновленную видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6, которую NVIDI…
Видеокарты для майнинга Sapphire GPRO X080 и X060 на базе ар…
Видеокарты для майнинга Sapphire GPRO X080 и X060 на базе арSapphire вместе с партнерами AIB из AMD выпустила видеокарты исключительно для майнинга. Однако компания …
Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 6600 Mech 2X…
Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 6600 Mech 2XКомпания MSI пополнила ассортимент графических адаптеров моделью MSI Radeon RX 6600 MECH 2X, цена на кото…
NVIDIA готовит к релизу RTX 3090 Super…
NVIDIA готовит к релизу RTX 3090 SuperЗа последние пару недель появились различные инсайды, которые предполагают, что NVIDIA работает над новым…
Sapphire выпустит ещё две видеокарты для майнеров…
Sapphire выпустит ещё две видеокарты для майнеровОб этом знают далеко не все, но на самом деле в период дефицита полупроводников многие компании-партнёры …
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor