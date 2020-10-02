NVIDIA отложила запуск GeForce RTX 3070 до 29 октября

NVIDIA решила перенести дату доступности предстоящей GeForce RTX 3070 на две недели. Вместо 15 октября карта будет доступна для широких масс 29 октября. Основная причина заключается в том, что компания хочет гарантировать, что при запуске для потребителей будет доступно больше карт RTX 3070.

В то же время многие геймеры надеются, что NVIDIA примет меры предосторожности и защиты от ботов. Многие геймеры не смогли приобрести RTX 3080 при запуске, в первую очередь потому, что недобросовестные реселлеры-боты массово выхватили карты. Последний затем приступает к перепродаже их через Интернет по ценам, намного превышающим стоимость карты.
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