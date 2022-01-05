NVIDIA отправила 3070 Ti и 3080 Ti в ноутбуки

Точные подробности помимо этого еще не разглашаются, но первые ноутбуки с 3080 Ti будут доступны в феврале, так что совсем скоро аудитория выяснит все детали. Видеокарта 3070 Ti будет доступна в ноутбуках по цене от 1499 долларов. NVIDIA заявляет, что эта модель «на 70 процентов быстрее, чем ноутбуки с RTX 2070 Super», что тоже достаточно полезно на самом деле, особенно для геймеров. Очевидно, он сможет запускать игры с разрешением 1440p и ультра настройками частотой 100 кадров в секунду, и, опять же, он начнет появляться на ноутбуках в феврале. Наконец, NVIDIA анонсировала некоторые новые технологии для ноутбуков Max-Q, в том числе оптимизатор процессора AI, который может контролировать частоты и потребляемую мощность некоторых процессоров Intel и AMD следующего поколения.