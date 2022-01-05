NVIDIA отправила 3070 Ti и 3080 Ti в ноутбуки

Такие компании, как Razer, Alienware и Asus ROG, уже некоторое время предлагают ноутбуки с графическими процессорами RTX 3080 и 3070 внутри, но летом NVIDIA выпустила пару обновленных настольных карт: 3070 Ti и 3080 Ti. Теперь компания также переносит линейку Ti-видеокарт на ноутбуки. 3080 Ti будет доступен в ноутбуках компаний-партнёров по цене 2499 долларов и выше. NVIDIA заявляет, что данная видеокарта быстрее, чем настольная карта Titan RTX последнего поколения, и сможет запускать игры с настройками 1440p Ultra с частотой более 120 кадров в секунду. Модель также оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 с тактовой частотой, которая является «самой быстрой из когда-либо существовавших в ноутбуках».

Точные подробности помимо этого еще не разглашаются, но первые ноутбуки с 3080 Ti будут доступны в феврале, так что совсем скоро аудитория выяснит все детали. Видеокарта 3070 Ti будет доступна в ноутбуках по цене от 1499 долларов. NVIDIA заявляет, что эта модель «на 70 процентов быстрее, чем ноутбуки с RTX 2070 Super», что тоже достаточно полезно на самом деле, особенно для геймеров. Очевидно, он сможет запускать игры с разрешением 1440p и ультра настройками частотой 100 кадров в секунду, и, опять же, он начнет появляться на ноутбуках в феврале. Наконец, NVIDIA анонсировала некоторые новые технологии для ноутбуков Max-Q, в том числе оптимизатор процессора AI, который может контролировать частоты и потребляемую мощность некоторых процессоров Intel и AMD следующего поколения.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3080 Ti
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