NVIDIA переносит релиз GeForce RTX 2060 SUPER

Некоторое время назад нам поступала информация о том, что компания NVIDIA думает над выпуском новой линейки мобильных видеокарт. Однако теперь инсайдеры сообщают нам о том, что NVIDIA перенесла запуск новых видеокарт GeForce RTX 2060 SUPER в связи с тем, что многие заводы сейчас не работают и производители не могут предоставить нужное количество комплектующих для сборки полноценных решений. Фактически, видеокарта есть, но ее некому производить и потом устанавливать в ноутбуки потенциальным покупателям, так что компания решила немного повременить с официальным релизом. С другой стороны, компания не смогла сдержать информацию о самой видеокарте, так что про GeForce RTX 2060 SUPER мы знаем уже все, что нужно, не говоря уже про мощность и параметры. Осталось только подождать анонса и тестов в играх или синтетике.