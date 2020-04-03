NVIDIA переносит релиз GeForce RTX 2060 SUPER

2020-04-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER; [57]
Некоторое время назад нам поступала информация о том, что компания NVIDIA думает над выпуском новой линейки мобильных видеокарт. Однако теперь инсайдеры сообщают нам о том, что NVIDIA перенесла запуск новых видеокарт GeForce RTX 2060 SUPER в связи с тем, что многие заводы сейчас не работают и производители не могут предоставить нужное количество комплектующих для сборки полноценных решений. Фактически, видеокарта есть, но ее некому производить и потом устанавливать в ноутбуки потенциальным покупателям, так что компания решила немного повременить с официальным релизом. С другой стороны, компания не смогла сдержать информацию о самой видеокарте, так что про GeForce RTX 2060 SUPER мы знаем уже все, что нужно, не говоря уже про мощность и параметры. Осталось только подождать анонса и тестов в играх или синтетике.


Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутер
Лучшая доступная портативная колонка. Sony SRS-XB31Лучшая доступная портативная колонка. Sony SRS-XB31
Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6
PUBG исполнилось три года...
PUBG исполнилось три годаРазработчики игры PUBG отмечают третий день рождения игры с подарочными наборами и анонсом будущих измене...
Смартфон Huawei Enjoy 9S упал в цене ...
Смартфон Huawei Enjoy 9S упал в цене Смартфон Huawei Enjoy 9S, который анонсировали весной прошлого года подешевел с $225 до $185 за версию 4/...
Темная тема Google Play теперь доступна ...
Темная тема Google Play теперь доступна Смартфоны работающие на операционной системе Android 10 уже несколько месяцев назад получили доступ к тем...
Бета-тест игры Predator: Hunting Grounds...
Бета-тест игры Predator: Hunting GroundsSony объявила о начале открытого бета-тестирования игры Predator: Hunting Grounds. ...
Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор ...
Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор Есть немало сценариев, требующих вести съемку не только происходящего на дороге, но и в салоне автомобиля...
Смартфон Redmi Note 8 Pro подешевел до 1...
Смартфон Redmi Note 8 Pro подешевел до 1Компания Xiaomi снова снизила китайские цены на бестселлер Redmi Note 8 Pro, который теперь доступен в ве...
Анонсирован смартфон Realme X50 5G с ква...
Анонсирован смартфон Realme X50 5G с кваСегодня на рынке был официально представлен главный конкурент Xiaomi Mi 10 - Realme X50 5G. В ассортимент...
Двухэкранный флагман от Nubia Z20...
Двухэкранный флагман от Nubia Z20Компания Nubia выпустила новый мощный смартфон среднего варианта под названием Nubia Z20. Функции новинк...
Кнопочный телефон Nokia TA-1212 засветил...
Кнопочный телефон Nokia TA-1212 засветилСегодня в базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились рендеры недорого кнопочного телефона Nokia...
Топовая модель от Huawei FreeBuds 3 ...
Топовая модель от Huawei FreeBuds 3 Компания Huawei выпустила мощные беспроводные наушники бюджетного варианта под названием Huawei FreeBuds...
8K-телевизор Skyworth Q91 оценен в 6 тыс...
8K-телевизор Skyworth Q91 оценен в 6 тысМалоизвестная в России, но довольно популярная в Китае компания Skyworth представила 75-дюймовый телевизо...
Представлена плата ASRock Rack X570D4I-2...
Представлена плата ASRock Rack X570D4I-2Компания ASRock Rack пополнила ассортимент материнских плат моделью X570D4I-2T, с помощью которой можно с...
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Обзор InSinkErator Evolution Suprime 100. Самоочищающийся и самозатачивающийся кухонный измельчительОбзор InSinkErator Evolution Suprime 100. Самоочищающийся и самозатачивающийся кухонный измельчитель
Обзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуферомОбзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуфером
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor