NVIDIA планирует снять с производства GeForce RTX 4080 SUPER

По данным китайских каналов, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, выпущенная ранее в этом году, в следующем месяце будет крайне ограничена в поставках, а производство должно завершиться уже в этом месяце, после чего поставки официально прекратятся в ноябре. На данный момент GeForce RTX 4080 SUPER по-прежнему доступна у ритейлеров, и цены на неё не подскочили, как это произошло с RTX 4090, которая уже продаётся значительно дороже своей рекомендованной розничной цены. Также сообщается, что NVIDIA рассматривает возможность одновременного релиза своих новых решений флагманского уровня, то есть GeForce RTX 5090 и RTX 5080 выйдут в продажу в один день. Это необычно, потому что чаще всего производитель выпускал сначала топовое решение, собирал сливки с продаж, а только после этого стартовали продажи более доступных моделей видеокарт.