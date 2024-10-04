NVIDIA планирует снять с производства GeForce RTX 4080 SUPER

Согласно последним данным, компания NVIDIA, вероятно, завершит производство и поставки своей видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER на фоне предстоящего релиза RTX 5090 и RTX 5080. Собственно, недавно инсайдеры уже сообщали, что NVIDIA прекратит поставки своих видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4090D для производителей графических карт, чтобы опустошить запасы и освободить место для предстоящих видеокарт серии RTX 50. С тех пор на рынке наблюдается нехватка моделей RTX 4090, а цены на неё стремительно растут. Теперь же появляются сообщения о том, что третья флагманская видеокарта вскоре окажется в аналогичной ситуации.

По данным китайских каналов, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, выпущенная ранее в этом году, в следующем месяце будет крайне ограничена в поставках, а производство должно завершиться уже в этом месяце, после чего поставки официально прекратятся в ноябре. На данный момент GeForce RTX 4080 SUPER по-прежнему доступна у ритейлеров, и цены на неё не подскочили, как это произошло с RTX 4090, которая уже продаётся значительно дороже своей рекомендованной розничной цены. Также сообщается, что NVIDIA рассматривает возможность одновременного релиза своих новых решений флагманского уровня, то есть GeForce RTX 5090 и RTX 5080 выйдут в продажу в один день. Это необычно, потому что чаще всего производитель выпускал сначала топовое решение, собирал сливки с продаж, а только после этого стартовали продажи более доступных моделей видеокарт.