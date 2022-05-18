NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce GTX 1630

Характеристики видеокарты официально не раскрыты, но можно предположить наличие того же графического процессора TU117, который лежит в основе GTX 1650. Последняя имеет 865 ядер CUDA, поэтому у GTX 1630 их может быть меньше. Также NVIDIA может урезать шину до 64-битной. При этом новинка, естественно, не будет поддерживать DLSS и трассировку лучей, то есть технологически она будет проигрывать и своим старшим братьям, и тому же RX 6400. С другой стороны, компании в этом сегменте важнее сделать карту максимально доступной и в то же время способной справиться с современными играми.