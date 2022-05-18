NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce GTX 1630

На фоне выпуска видеокарт AMD Radeon RX 6500 XT и RX 6400 компания NVIDIA решила выпустить свой вариант в лице GeForce GTX 1630. По словам источника, NVIDIA выпустит модель GeForce GTX 1630, которая составит конкуренцию решениям от AMD. Новинка должна заменить старую модель GeForce GTX 1050 Ti. Ожидается, что новинка будет стоить около 190 долларов, то есть составит конкуренцию RX 6400, которая стоит 170 долларов.

Характеристики видеокарты официально не раскрыты, но можно предположить наличие того же графического процессора TU117, который лежит в основе GTX 1650. Последняя имеет 865 ядер CUDA, поэтому у GTX 1630 их может быть меньше. Также NVIDIA может урезать шину до 64-битной. При этом новинка, естественно, не будет поддерживать DLSS и трассировку лучей, то есть технологически она будет проигрывать и своим старшим братьям, и тому же RX 6400. С другой стороны, компании в этом сегменте важнее сделать карту максимально доступной и в то же время способной справиться с современными играми.