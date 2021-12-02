NVIDIA подтвердила RTX 2060 12GB Founders Edition

NVIDIA обновила свою страницу продукта RTX 2060, добавив полные спецификации предстоящего RTX 2060 12GB Founders Edition. Помимо конфигурации памяти, карта, похоже, не отличается от RTX 2060 Super, выпущенной в июле 2019 года. Новой карты серии RTX 20 вообще не должно было быть, но с картами серии RTX 30 по такой высокой цене, NVIDIA считает, что RTX 2060 12 ГБ является хорошим промежуточным решением. Видеокарта предлагает разумную игровую производительность по сравнению с более новыми картами, и, вероятно, его цена не будет расти до небес, поскольку майнеры вряд ли проявят к новинке большой интерес. Переходя к характеристикам, RTX 2060 12GB основана на графическом процессоре Turing TU106. Он содержит 2176 шейдерных ядер с базовой тактовой частотой 1470 МГц и тактовой частотой в бусте 1650 МГц, хотя, как это часто бывает с картами NVIDIA, карта должна иметь потенциал разгона намного выше, чем это заявлено производителем, особенно когда позволяют энергопотребление и теплопакет.

12 ГБ памяти GDDR6 работают со скоростью 14 Гбит/сек по 192-битной шине, что обеспечивает общую пропускную способность 336 ГБ/сек. Для сравнения: 8 ГБ на 256-битной шине демонстрируют 448 ГБ/сек для RTX 2060 Super. Карта имеет TDP на уровне 185 Вт, что на 10 Вт больше, чем у 2060 Super, и не является неожиданным из-за включения дополнительной оперативной памяти. Это означает, что видеокарта, скорее всего, может обойтись одним 8-контактным разъемом PCIe. Графический процессор построен по 12-нм техпроцессу Samsung, и есть надежда, что при использовании менее продвинутого узла затраты NVIDIA будут дешевле. Будем надеяться, что это приведет к снижению цен и увеличению запасов на полках!
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