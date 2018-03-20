NVIDIA показала DirectX Raytracing

Компания NVIDIA анонсировала новую технологию DirectX Raytracing, которая позволит создавать игры более привлекательного вида. Графика станет более реалистичной, тени и освещение более продуманными. Правда, данная технология не поддерживается большинством видеокарт на рынке, так как только Volta на данный момент поддерживает трассировку. В будущем видеокарты будут получать поддержку этой технологии и года через два-три все модели видеокарт NVIDIA позволят получат крутую картинку на своем экране. Новый виток в развитии видеокарт говорит о том, что вскоре разработчики вновь будут выбирать между оптимизацией для AMD и NVIDIA. Думаю, у последней намного больше шансов на успех, большие компании уже готовы использовать эту технологию в своих новых проектах. Ждем релиза видеокарт нового поколения!